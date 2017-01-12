Груз 200: ОБСЕ зафиксировала фургоны на границе с РФ

ОБСЕ сообщила о двух случаях, когда наблюдатели видели фургоны с надписями "Груз 200" и "Похоронные услуги"

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала фургон с надписью "Груз 200" на украинско-российской границе. Об этом ЛІГА.net сообщает пресс-служба миссии.

На пограничном пункте пропуска Донецк миссия видела фургон с украинскими номерами. Он пересекал границу с Российской Федерации в сторону Украины ночью 7 января.

"За лобовым стеклом микроавтобуса на бумаге была надпись "Груз 200", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что наблюдатели не имели возможности проверить, что перевозил микроавтобус, были ли там тела.

В этот же день в 09:43 ОБСЕ на пограничном пункте пропуска Донецк зафиксировала микроавтобус с номерными знаками террористической организации ЛНР.

"На лобовом стекле на бумаге было написано "Похоронные услуги", - уточнили в пресс-службе.

Микроавтобус пересекал границу Украины в Российскую Федерацию.

Наблюдатели видели трое мужчин и одну женщину в гражданской одежде, они сопровождали микроавтобус.

30 декабря сообщалось, что ОБСЕ на неподконтрольном Украине контрольно-пропускном пункте с РФ зафиксировали микроавтобус с надписью груз 200.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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