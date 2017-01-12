В Марьинке в ходе обстрела боевиков ранена мирная жительница
12.01.2017 20:01
После полученного ранения женщина была доставлена в больницу, однако от госпитализации отказалась
В Марьинке в результате обстрела боевиков была ранена 64-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.
Согласно сообщению, боевики обстреляли жилой сектор по улице Ленина. Женщина получила ранение грудной клетки.
"64-летняя местная жительница в момент обстрела находилась на собственном огороде. После полученного ранения женщина была доставлена в больницу, однако от госпитализации отказалась", - сказано в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
Предварительная квалификация - ст. 258 (Террористический акт) УК.
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