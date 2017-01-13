Шестеро детей погибли в результате пожара в Балтиморе

Шестеро детей погибли, троим удалось выбраться из горящего трехэтажного дома в Балтиморе; мать и отец детей живы, причины пожара устанавливаются

В Балтиморе, США жертвами пожара стали шестеро детей. Об этом сообщает The New York Times.



Погибли 9-месячный мальчик, двухлетний мальчик, две трехлетние девочки-двойняшки и еще двое девочек в возрасте десяти и одиннадцати лет.



Их мать и еще трое детей успели покинуть дом и сейчас находятся в больнице.



Один из выживших детей, восьмилетняя девочка, помогла своим младшим братьям выйти из горящего дома.



Отец был на работе, когда начался пожар. Когда на место прибыли пожарные, то трехэтажный дом уже был объят огнем. Сначала упал третий этаж, а затем второй этаж обрушился на первый.



Причина пожара устанавливается.



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