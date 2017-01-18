В Дарницком районе Киева на улице убили женщину

В дежурную часть полиции позвонила киевлянка и сообщила, что на улице увидела окровавленную женщину, рядом с которой лежала сумка и разбитая бутылка

В Киеве около пяти часов утра по улице Декабристов (Дарницкий район) прохожие обнаружили женщину с разбитой головой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полиции сообщили, что в дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонила киевлянка и сообщила, что на улице увидела окровавленную женщину.

На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что правоохранителей вызвала соседка, которая вышла на прогулку с собакой. Рядом с окровавленной женщиной лежала сумка и разбитая бутылка, уточнили в пресс-службе.

Полиция устанавливает возможных свидетелей и очевидцев происшествия и разыскивает злоумышленника.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

11 января 2017 года в Днепровском районе Киева неизвестный расстрелял мужчину у подъезда дома, пострадавший скончался в больнице.

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