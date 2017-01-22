В Бахмуте военный открыл стрельбу из автомата в квартире

Полиция выяснила, что военный стрелял в квартире, которую арендует. Сейчас он задержан, оружие изъято. О пострадавших не сообщается

В Бахмуте Донецкой области военнослужащий открыл стрельбу из автомата в жилом многоквартирном доме. В результате никто не пострадал, сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о выстрелах в квартире многоэтажки поступило в полицию от жителей этого дома. На место выехала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.

Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что квартиру арендует военнослужащий ВСУ, 1982 года рождения, проживающий в доме вместе с гражданской супругой.

"Мужчина произвел два выстрела из автомата Калашникова в стену. Оружие военнослужащего изъято, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры.

В пятницу вечерм, 20 января, в Николаевской области на территории военной части в результате нарушения правил безопасности погиб военнослужащий срочной службы.



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