Боевики не пустили наблюдателей к автодороге в Мариуполь - ОБСЕ

Террористы продолжают оказывать давление на наблюдателей миссии ОБСЕ

Пророссийские наемники террористической организации ДНР не пустили патруль Специальной мониторинговый миссии ОБСЕ проследовать к автодороге, которая ведет к Мариуполю. Об этом ЛІГА.net сообщили в пресс-службе миссии.

"Боевики отказали патрулю миссии в доступе к автодороге Т0519 в направлении Мариуполя и отказались извлечь противотанковые и противопехотные мины, зафиксированные наблюдателями на блокпосте. Присутствовавший на месте генерал-майор ВС РФ при СЦКК сообщил, что он не может посодействовать обеспечению свободы передвижения СММ", - отметили в пресс-службе.

Также террористы остановили ОБСЕ на КПВВ в с. Верхнешироковское (ранее - Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя, - ред.) и потребовали, чтобы наблюдатели вышли из их автомобиля. Они расспрашивали, как долго наблюдатели работают в СММ, а у одной из них - кем она работала раньше. Патрулю разрешили продолжить движение после того, как наблюдатели ответили на эти вопросы, при этом задержка составила 20 минут.

19 января спецпредставитель главы ОБСЕ и глава СММ ОБСЕ в Украине заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на востоке Украины.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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