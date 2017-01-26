Сутки в АТО: боевики используют Град-П, трое военных ранены

Тяжелая обстановка остается в Авдеевке, позиции ВСУ террористы обстреливали в течение трех часов, сказали в Минобороны

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, трое бойцов АТО получили ранения. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

По словам Мотузяника, двое военных были ранены в Троицком и Авдеевке, еще один - на луганском направлении.

На луганском направлении основные боевые действия вчера велись в Попаснянском районе.

В течение дня противник активно открывал огонь из легкого вооружения в сторону Новозвановки, а поздно вечером применил минометы в этом районе.

"Также в Троицком зафиксированы два враждебных минометных обстрела. Первый из них - в полдень и продолжался менее часа. Второй был вечером, в течение трех часов террористы выпустили более 50 минометных мин", - сказал Мотузяник.

В Орехово, на Бахмутской трассе, боевики провели кратковременную вооруженную провокацию. Также дважды они открывали огонь из стрелкового оружия близ села Желтое Славяносербского района.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе два - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении боевики были активны во всех ключевых районах противостояния, исключая Донецкий аэропорт.

"Тяжелая обстановка сохраняется в Авдеевке. Там первый вражеский обстрел позиций ВСУ начался с восходом солнца и длился чуть больше часа. Тяжелого вооружения при этом противник не применял. Второй раз режим тишины террористы нарушили после обеда и прекратили обстрелы позиций ВСУ только через три часа. Тогда на уровне со стрелковым оружием силы оккупанты применили минометы", - отметил Мотузяник.

На Светлодарской дуге противник нарушил режим тишины дважды - утром и перед закатом солнца. В обоих случаях - без использования тяжелого вооружения.

На севере Горловки, в Зайцево зафиксировано три обстрела позиций сил АТО, рано утром, после обеда и поздно вечером. Во время последнего террористы выпустили пять минометных мин.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло семь вражеских обстрелов.

На мариупольском направлении впервые в новом году боевики применили реактивную артиллерию на этом направлении.

"Трижды боевики выстрелили из переносных реактивных установок Град-П (Партизан) во время очередного обстрела наших позиций вблизи Красногоровки. Именно на участке фронта Красногоровка - Марьинка вчера было горячее. Вражеские обстрелы продолжались здесь в течение всех суток: утром были активными снайперы противника, после обеда в ход пошли пулеметы и ручные гранатометы", - подчеркнул Мотузяник.

Поздно вечером боевики полностью перешли на тяжелое вооружение - с 22:00 до 00:00 террористы выпустили 15 артиллерийских снарядов и более 110 минометных мин.

Вследствие агрессии боевиков два жилых дома в Красногоровке были повреждены. По предварительной информации, жертв или пострадавших среди мирных жителей нет.

По соседству с эпицентром боевых действий, на КПВВ Марьинка, пропускные операции были приостановлены в моменты атак противника.

Две враждебные вооруженные провокации произошли в Новотроицком, одна из которых - с использованием снайперского оружия.

Остальные обстрелы зафиксированы на участке фронта от Павлополя к Широкино.

"Противник и дальше продолжает применять легкое вооружение. Эпизодически боевики использовали также тяжелое вооружение. Артиллерийско-минометный обстрел наших позиций состоялся в Гнутово. Также противник открывал огонь из минометов в Водяном", - сказал Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 27 вражеских обстрелов, в том числе семь - из тяжелого вооружения.

25 января на оккупированной территории в Славяносербском районе Луганской области недалеко от села Желтое в результате подрыва автомобиля с мирными жителями погиб один человек, житель села Долгое.

26 января сообщалось, что оккупанты обстреляли из Града село в Луганской области.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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