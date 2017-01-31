Угроза катастрофы: ситуация в Авдеевке на 07:00

Для охраны правопорядка в обесточенном городе привлечены дополнительные отряды полиции

Для охраны правопорядка в обесточенной Авдеевке привлечены дополнительные отряды национальной полиции. Больница работает в штатном режиме на мощных генераторах. Также на автономном отоплении работают школа и детский сад. В городе работают пункты обогрева. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на свое странице в Facebook.

"В 06:00 в Адеевку прибыли дополнительные подразделения ГСЧС с необходимым оборудованием и материальным обеспечением. Прибыли также дополнительные подразделения Национальной полиции и Нацгвардии", - сказал Жебривский.



Также в город были отправлены ремонтные службы облэнерго и облгаза.



По состоянию на 07:00 в Авдеевке установлено семь пунктов обогрева населения.



Как сказал Жебривский, с 07:00 часов проводится выдача горячего завтрака, запасами питьевой воды город обеспечен.



"В теплосети поддерживается температура теплоносителя на уровне 35 градусов на входе, 29 - на выходе", - отметил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.

В связи обострением ситуации в Донбассе постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу письмо с призывом повлиять на РФ и прекратить нарушение режима тишины в Донбассе.

По данным штаба АТО, ситуация в районе Авдеевки остается напряженной. За минувшие сутки в районе города гибридные войска РФ использовали 152 мм и 122 мм артиллерию, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По городу стреляли также танки.

Как сообщалось ранее, в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. В городе создан областной координационный центр, в который вошли руководители города, спецслужбы, спасатели и представители городских предприятий.

Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил, что на данный момент осуществляются попытки "в условиях катастрофической нехватки коксового газа удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра, 3 и 4 коксовые цехи законсервированы, но дальнейшего поддержания температур коксовых батарей и обогрева города понадобится природный газ.

Генералы в РФ в Совместном центре по контролю и координации блокируют начало восстановительных работ в Авдеевке.

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