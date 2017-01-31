Штаб: боевики обстреливали Авдеевку из танков и артиллерии

За минувшие сутки трое украинских военных погибли, 20 ранено и четверо травмированы

За минувшие сутки террористы 71 раз обстреляли позиции ВСУ. Самой напряженной остается ситуация на донецком направлении в районе Авдеевки. Трое украинских военных погибли, 20 ранены и четверо травмированы. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении в районе Авдеевки гибридные войска РФ использовали 152 мм и 122 мм артиллерию, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Из тех же видов вооружения боевики обстреляли Зайцево, Троицкое, Камянку, Новотроицкое, Луганское, Невельское, Опытное.

По Пескам и Авдеевке на протяжении минувшего дня стреляли также танки.

На мариупольском направлении из 152 мм и 122 мм артиллерии террористы вели огонь по Водяному и Красногоровке. Из минометов разных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вели огонь также из БМП.

На луганском направлении из минометов террористы обстреляли Троицкое, Попасную, Новоалександровку. Из гранатометов - Новозвановку и Станицу Луганскую.

Как сообщалось ранее, генералы в РФ в Совместном центре по контролю и координации блокируют начало восстановительных работ в Авдеевке.

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