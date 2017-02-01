Ситуация в Авдеевке: температура воды в батареях понижается
С раннего утра под Авдеевкой снова идут интенсивные бои между украинской армией и российскими оккупационными войсками, которые продолжают бить по позициям сил АТО и застройке из тяжелого вооружения. Об этом в себя в Facebook рассказал замгубернатора Донецкой области Евгений Вилинский.
Из-за невозможности ремонта под обстрелами, по его данным, в отопительной системе города температура воды "несколько снизилась, но ночь мы устояли".
"Обратились к международным организациям с просьбой оказать содействие в доступе к газораспределительному оборудованию, чтобы увеличить объем подачи газа", - добавил он.
Вилинский также сообщил, что остановлена Донецкая фильтровальная станция: сейчас обеспечивается циркуляция воды лишь для предотвращения замораживания оборудования на предприятии.
"За сутки из-за прорыва на этом участке компания "Вода Донбасса" потеряла почти 200 тысяч тонн воды. Представьте себе железнодорожную цистерну вместимостью 60 тонн, и состав, состоящий из более чем трех тысяч цистерн. Потери эти только из-за отказа оккупантов предоставить доступ ремонтникам", - написал замгубернатора.
По его словам, начались очередные переговоры с российскими генералами в составе СЦКК, которые третьи сутки блокируют ремонтные работы отказом повлиять на обстрелы войсками оккупантов.
Минздрав направил в Авдеевку еще четырех врачей-добровольцев, работающих в системе экстренной медицинской помощи. "Мобильный госпиталь сейчас в состоянии готовности к выезду на место чрезвычайной ситуации", - добавили в министерстве.
Читайте также: Ситуация в Авдеевке: работают 11 пунктов обогрева
30 января 2017 года в результате обстрела российскими боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Обстрелы тяжелой артиллерией россиян продолжаются по состоянию на утро 1 февраля.
Читайте также: Блокада оккупированных территорий: что ещё, кроме пиара
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:29
-
13:20
-
12:50
-
12:27
-
11:51