Ситуация в Авдеевке: температура воды в батареях понижается

Руководство области просит международные организации посодействовать с доступом к ГРП-оборудованию для увеличения объема подачи газа на АКХЗ

С раннего утра под Авдеевкой снова идут интенсивные бои между украинской армией и российскими оккупационными войсками, которые продолжают бить по позициям сил АТО и застройке из тяжелого вооружения. Об этом в себя в Facebook рассказал замгубернатора Донецкой области Евгений Вилинский.

Из-за невозможности ремонта под обстрелами, по его данным, в отопительной системе города температура воды "несколько снизилась, но ночь мы устояли".

"Обратились к международным организациям с просьбой оказать содействие в доступе к газораспределительному оборудованию, чтобы увеличить объем подачи газа", - добавил он.

Вилинский также сообщил, что остановлена Донецкая фильтровальная станция: сейчас обеспечивается циркуляция воды лишь для предотвращения замораживания оборудования на предприятии.

"За сутки из-за прорыва на этом участке компания "Вода Донбасса" потеряла почти 200 тысяч тонн воды. Представьте себе железнодорожную цистерну вместимостью 60 тонн, и состав, состоящий из более чем трех тысяч цистерн. Потери эти только из-за отказа оккупантов предоставить доступ ремонтникам", - написал замгубернатора.

По его словам, начались очередные переговоры с российскими генералами в составе СЦКК, которые третьи сутки блокируют ремонтные работы отказом повлиять на обстрелы войсками оккупантов.

Минздрав направил в Авдеевку еще четырех врачей-добровольцев, работающих в системе экстренной медицинской помощи. "Мобильный госпиталь сейчас в состоянии готовности к выезду на место чрезвычайной ситуации", - добавили в министерстве.

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30 января 2017 года в результате обстрела российскими боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Обстрелы тяжелой артиллерией россиян продолжаются по состоянию на утро 1 февраля.

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