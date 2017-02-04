Штаб: Боевики 115 раз обстреляли позиции ВСУ, трое погибших

По Пескам, Камянке, Авдеевке и Луганскому террористы неоднократно открывали огонь из танков. Зенитные установки вели огонь по Троицкому

За минувшие сутки террористы 115 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных погибли, семеро - ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении используя Грады боевики вели огонь по Галициновке. Из 152 мм и 122 мм артиллерии, 120 мм и 82 мм минометов - по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцевому.

По Пескам, Камянке, Авдеевке и Луганскому террористы неоднократно открывали огонь из танков. Из стрелкового оружия обстреляли Зайцево.

На мариупольском направлении из Градом, 152 мм и 122 мм артиллерии гибридные войска РФ обстреляли Талаковку. Из 120 мм и 82 мм минометов - Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалык.

Из гранатометов боевики обстреляли Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому - БМП, по Чермалыку ПТРК, а по Широкино - БМП и танк.

На луганском направлении террористы из 152 мм и 122 мм артиллерии, 120 мм и 82 мм минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Катериновке.

Гранатометы и снайпер обстреляли Станицу Луганскую и Валуйск.

Зенитные установки вели огонь по Троицкому.

Ранее сегодня сообщалось, что в Авдеевке снаряд террористов попал в пятиэтажный жилой дом. В одной из квартир находились мать с пятерыми детьми.

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