Ужгород под угрозой подтопления - Москаль

Из-за затора ледяных глыб, образовавшегося в реке Уж, возникла угроза подтопления Ужгорода и села Сторожницы

Из-за огромного затора из ледяных глыб в реке Уж на территории Словакии возникла угроза подтопления Ужгорода и Сторожницы. Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

"По состоянию на 15:00 воскресенья (5.02) образовался огромный затор из ледяных глыб общей длиной 5 километров. Затор начинается возле сел Ликаривцы, Пинковцы и Загор Кошицкого края (Словакия) и заканчивается возле с. Сторожница Ужгородского района", - сообщил Москаль.

Глава Закарпатской ОГА подчеркнул, если Словакия не примет срочных мер, вода в реке поднимется и может затопить часть Сторожницы и Ужгорода.

В Словакию уже выехал начальник Бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса Владимир Чипак. Осуществляется постоянный мониторинг ситуации.

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