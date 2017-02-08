СБУ не комментирует информацию об уничтожении боевика Гиви

СБУ получает информацию о ликвидации террориста по открытым каналам доставки, сказал советник главы СБУ

СБУ не подтверждает информацию о том, что террориста Гиви в оккупированном Донецке уничтожила украинская ДРГ. Об этом ЛІГА.net сказал советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Я официально не имею права комментировать эту информацию", - сказал Тандит.

По его словам, сотрудники СБУ видят по открытым каналам, что это произошло в Донецке.

"Гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых (Гиви, - ред.) обвинялся украинской властью в совершении преступлений против Украины", - добавил Тандит.

8 февраля в Донецке в результате взрыва был ликвидирован один из полевых командиров незаконных вооруженных формирований во временно оккупированной части Донбасса Михаил Толстых, известный в СМИ по кличке "Гиви".

Источник ЛІГА.net сказал, что боевики обвиняют в этом традиционно украинские ДРГ.

Читайте также: Появилось видео с места ликвидации террориста Гиви: подробности

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.