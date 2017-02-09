В Киеве таможенник попался на взятке в $6 тысяч

Таможенник требовал от гражданских лиц, пересекающих границу Украины в зоне таможенного поста "Восточный", деньги за растаможивание товаров

Сотрудники военной прокуратуры и СБУ задержали на взятке начальника таможенного поста "Восточный" Киевской городской таможни ГФС и его сообщиника. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

В феврале 2017 года таможенник начал требовать и получать от гражданских лиц, пересекающих государственную границу Украины в зоне таможенного поста "Восточный", неправомерную выгоду за растаможивание товаров.

Вначале таможенник вместе с брокером получили за "услугу" от гражданина $5,6 тыс. При получении второй части оговоренной суммы в размере $350, брокер был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, а деньги изъяты.

Впоследствии, после проведения обысков по месту работы и жительства, задержан и начальника таможенного поста.

Задержанным готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности.

Ранее сообщалось о том, что таможенника аэропорта Киев будут судить за взяточничество.

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