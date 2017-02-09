Штаб АТО: Боевики 34 раза нарушили договоренность о режиме тишины

Наибольшую активность террористы проявляют на донецком направлении. В штабе констатируют, что РФ на данное время не контролирует действия боевиков

Боевики гибридной армии РФ, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы от 1 февраля 2017 года о прекращении огня с полуночи 9 февраля вдоль всей линии разграничения сторон, продолжают обстреливать позиции ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



"По состоянию на 15:00 противник совершил 34 обстрела позиций украинских войск с применением широкого спектра имеющегося вооружения, в том числе запрещенного минскими договоренностями", - говорится в сообщении.



По информации штаба АТО, наибольшую активность террористы проявляют на донецком направлении - в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Опытное, Пески, Верхнеторецкое и вблизи шахты Бутовка.



"Несоблюдение боевиками указанных договоренностей свидетельствует о том, что российская сторона, которая согласовывала режим прекращения огня, на данное время их действия не контролирует", - говорится в сообщении штаба.

Читайте также: Из-за обстрелов боевиками обесточена электроподстанция - штаб



Отмечается, что Вооруженные Силы Украины в свою очередь строго придерживаются режима тишины и ответный огонь не открывают.



Ранее сегодня, 9 февраля, сообщалось, что за минувшие сутки, 8 февраля, в районе проведения АТО на востоке Украины в боевых действиях никто из украинских военнослужащих не погиб и не был ранен.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.