USD:  27.10  27.52   EUR:  28.75  29.51  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Штаб АТО: Боевики 34 раза нарушили договоренность о режиме тишины

09.02.2017 17:16
Наибольшую активность террористы проявляют на донецком направлении. В штабе констатируют, что РФ на данное время не контролирует действия боевиков
Штаб АТО: Боевики 34 раза нарушили договоренность о режиме тишины
Фото: EPA

Боевики гибридной армии РФ, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы от 1 февраля 2017 года о прекращении огня с полуночи 9 февраля вдоль всей линии разграничения сторон, продолжают обстреливать позиции ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По состоянию на 15:00 противник совершил 34 обстрела позиций украинских войск с применением широкого спектра имеющегося вооружения, в том числе запрещенного минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

По информации штаба АТО, наибольшую активность террористы проявляют на донецком направлении - в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Опытное, Пески, Верхнеторецкое и вблизи шахты Бутовка.

"Несоблюдение боевиками указанных договоренностей свидетельствует о том, что российская сторона, которая согласовывала режим прекращения огня, на данное время их действия не контролирует", - говорится в сообщении штаба.

Читайте также: Из-за обстрелов боевиками обесточена электроподстанция - штаб

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины в свою очередь строго придерживаются режима тишины и ответный огонь не открывают.

Ранее сегодня, 9 февраля, сообщалось, что за минувшие сутки, 8 февраля, в районе проведения АТО на востоке Украины в боевых действиях никто из украинских военнослужащих не погиб и не был ранен.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 