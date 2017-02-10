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Похороны ликвидированного боевика Гиви в Донецке: фото, видео

10.02.2017 12:25
Источники LIGA.net сообщили, что отмечается не больше трех тысяч человек на похоронах пророссийского наемника
Похороны ликвидированного боевика Гиви в Донецке: фото, видео
Фото: ostro.org

В оккупированном Донецке около трех тысяч человек согнали на похороны боевика террористической организации ДНР Гиви.

По информации LIGA.net, людей отмечается меньше, чем на похоронах одного из главарей террористов Моторолы.

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"Где-то тысячи три есть, не больше, очень холодно, минус 20 мороза. Многих подвозили несколькими автобусами", - сказал студент Михаил, имя которого изменено в целях безопасности. 

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По его словам, много пенсионеров и людей в военной форме.

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Утром сообщалось, что жителей оккупированного Донецка, Горловки и Макеевки сгоняют сегодня на похороны террориста. 

Гиви будет похоронен на кладбище возле Донецкого моря недалеко от террориста Моторолы.

8 февраля полевой командир одного из танковых подразделений боевиков Михаил Толстых по кличке Гиви был взорван в своем кабинете при пожаре на базе незаконного вооруженного формирования Сомали.

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Ранее прошла информация, что Толстых контузило в боях под Авдеевкой, однако позднее появились уточняющие данные, что он был ранен.

СБУ не подтверждает информацию о том, что террориста Гиви в оккупированном Донецке уничтожила украинская ДРГ.

16 октября 2016 года также в Донецке в лифте был взорван основной подельник "Гиви", российский террорист Арсений Павлов по кличке "Моторола". Реакция соцсетей на ликвидацию была незамедлительной.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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Фото: сайты боевиков, ОстроВНовости Донбасса 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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