ВСУ: Вблизи Крыма задержано НВФ, пытавшееся атаковать военных

Вооруженные люди, прибывшие на позиции военных, были задержаны и разоружены, заявляют в ОК Юг

Вооруженные люди попытались атаковать позиции украинских военнослужащих вблизи границы с оккупированным Крымом. Об этом сообщается на Facebook-странице оперативного командования Вооруженных Сил Украины Юг.



В пресс-службе командования опровергли информацию СМИ о том, что в Чонгаре украинские военные напали на крымскотатарскую общественную организацию Аскер, назвав его "очередным фейком и попыткой очернить ВСУ".

Как отмечают в пресс-службе, подразделение, входящее в состав воинской части ОК Юг и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с оккупированным Крымом, по приказу командира обустраивало боевые позиции, когда на место прибыли "максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования".



"Учитывая специфику подразделения и боевые условия, формирование было задержано и разоружено, выполнены все требования уставов и других законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях. Сейчас продолжаются определенные согласно нормативно-правовой базе мероприятия и учет вооружения", - говорится в сообщении.



Кто именно причастен к попытке нападения на позиции военных, в пресс-службе ОК Юг не уточняют.

12 февраля 2017 года сайт Український Південь сообщил со ссылкой на главу представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области Абмеджита Сулейманова о якобы нападении ВСУ на общественную организацию Аскер в Чонгаре. Отмечалось, что причина инцидента пока неизвестна.

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По данным СМИ, в настоящее время конфликт пытаются разрешить на высшем уровне. В частности, сообщалось, что народный депутат, глава Меджлиса Рефат Чубаров якобы ведет переговоры с министром обороны Украины Степаном Полтораком. Также, согласно сообщению, представители Меджлиса якобы пообещали блокировать дорогу на Чонгар в том случае, если задержанных членов Аскера не отпустят.

Кроме того, радио Куреш сообщает о якобы захвате "вооруженными людьми в военной форме" базы крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана в Чонгаре. По информации СМИ, с помощью БТРа был протаранен забор расположения батальона и палатка, в которой находились люди. Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой уложили на пол, утверждает издание.

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