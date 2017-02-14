Обновленные цифры о гибридной армии РФ в Донбассе: данные ИС

На вооружении у подконтрольных Кремлю незаконных вооруженных формирований на востоке Украины среди прочего - около 400 танков и более 350 систем ПВО

По состоянию на 14 февраля 2017 года личный состав гибридной российской армии на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей насчитывает около 36 тысяч боевиков. Об этом со ссылкой на свою агентурную сеть сообщает группа военных экспертов Информационное сопротивление.

Количество кадровых военных в этих войсках - около трех тысяч человек, остальные - коллаборационисты из числа местных жителей и наемники из различных стран, в первую очередь РФ.

По данным группы ИС, сейчас на вооружении оккупационных сил в Донбассе находится около 380 танков, более 900 боевых бронированных машин и тысячи артиллерийских систем (в том числе пусковых установок реактивной артиллерии).

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Кроме того, государство-агрессор Россия наводнила восток Украины комплексами противовоздушной обороны, которых на захваченных территориях - около 350 единиц.

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