Оккупанты разместили орудия на территории детсада и роддома - ГУР
Оккупационные войска гибридной российской армии в Донбассе продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для маскировки позиций бронетехники и артиллерии. Об этом говорится в своде Главного управления разведки на Facebook-странице ведомства.
В частности, на территории детского сада в поселке Мокроеланчик Амвросиевского района Донецкой области размещены семь 122-мм самоходных артиллерийских установок.
Мокроеланчик на карте региона:
На территории роддома в Южной Ломоватке на дебальцевском направлении дислоцировано подразделение оккупантов на боевых машинах пехоты.
Южная Ломоватка на карте региона:
Кроме того, отмечает разведка, территория бывшего завода химреактивов в Куйбышевском районе Донецка используется террористами для обстрелов позиций сил АТО.
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