Оккупанты разместили орудия на территории детсада и роддома - ГУР

Прятаться за живым щитом и маскировать вооружения в гражданской застройке - одна из тактик российско-террористических войск в войне на востоке

Обстрел из жилого района (скриншот из видеозаписи)

Оккупационные войска гибридной российской армии в Донбассе продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для маскировки позиций бронетехники и артиллерии. Об этом говорится в своде Главного управления разведки на Facebook-странице ведомства.

В частности, на территории детского сада в поселке Мокроеланчик Амвросиевского района Донецкой области размещены семь 122-мм самоходных артиллерийских установок.

Мокроеланчик на карте региона:

На территории роддома в Южной Ломоватке на дебальцевском направлении дислоцировано подразделение оккупантов на боевых машинах пехоты.

Южная Ломоватка на карте региона:

Кроме того, отмечает разведка, территория бывшего завода химреактивов в Куйбышевском районе Донецка используется террористами для обстрелов позиций сил АТО.

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