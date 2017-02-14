Сутки в зоне АТО: вблизи Широкино ранен военный - карта боев

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник

В результате боевых действий в Донбассе за прошедшие сутки, 13 февраля 2017 года, ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один боец был ранен. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент LIGA.net.



"За минувшие сутки в результате боевых действий потерь в рядах Вооруженных Сил не было. Один украинский военнослужащий получил ранение в районе Широкино", - сказал он.



По словам Мотузяника, на луганском направлении боевики проявляли активность во второй половине дня в Попаснянском районе, вблизи Крымского и Станицы Луганской, пять раз за сутки нарушив режим прекращения огня. Террористы применяли, в основном, стрелковое оружие, в Крымском - минометы.



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На донецком направлении наибольшее количество обстрелов со стороны гибридной армии РФ приходится на участок фронта Пески - Авдеевка, где противник периодически использует минометы. По позициям ВСУ под самой Авдеевкой боевики вчера вели огонь в общей сложности более семи часов, отметил Мотузяник.







Источник: Министерство обороны Украины

На горловском периметре террористы нарушили режим прекращения огня дважды - в Зайцево и Верхнеторецком (здесь был зафиксирован минометный обстрел). На Светлодарской дуге оккупанты обстреляли позиции украинских военных в Луганском из стрелкового оружия.



"Всего за сутки на донецком направлении зафиксировано 27 вражеских обстрелов", - сообщил спикер Минобороны.



Сложной остается ситуация на приморском участке фронта на мариупольском направлении. Здесь боевики совершили провокационные обстрелы из стрелкового оружия, после чего почти три часа из танков, гаубиц и минометов вели огонь по позициям ВСУ в районе Водяного и Широкино. К вечеру 13 февраля террористы также применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



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Кроме того, в Марьинском районе оккупанты дважды нарушили режим перемирия, используя минометы и стрелковое оружие.



Как отметил Мотузяник, за минувшие сутки российско-террористические войска 40 раз обстреляли позиции сил АТО на мариупольском направлении, в том числе 11 - с применением тяжелого вооружения.

Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки, 13 февраля, боевики 72 раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе.



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