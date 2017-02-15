Боевики недалеко от Луганска спрятали танки - ОБСЕ

В трех селах ОРЛО террористы разместили танки, отметили в ОБСЕ

В оккупированных поселках Луганской области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали несколько танков боевиков террористической организации ЛНР. Об этом LIGA.net в пресс-службе миссии.

"Зафиксированы следующие нарушения требований к линиям отвода: четыре танка (T‑64) возле сел Вишневый Дол (13 км к востоку от Луганска), один танк недалеко от Приветного (11 км к северу от Луганска) и еще один T‑64 вблизи Лимана (12 км к северо‑западу от Луганска)", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели пытались подтвердить наличие тяжелого вооружения недалеко от оккурованного Калиново (59 км к западу от Луганска), но их остановили боевики, которые не дали патрулю СММ проследовать дальше.

Миссия проинформировала об этом СЦКК.

14 декабря 2016 года сообщалось, что в Юрьевке команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видела танк, который стоял во дворе фабрики.

12 декабря ОБСЕ увидела недалеко от Мариуполя российских военных.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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