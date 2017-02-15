В Черкасской области на ремонте дорог расхитили около 4 млн грн

Харьковская фирма присвоила свыше 3,8 млн грн госсредств, завысив в финдокументации данные об объемах выполненных работ, отмечают в СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и полиции разоблачили растрату около 4 млн грн государственных средств, выделенных на ремонт дорог в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По информации правоохранителей, служба автомобильных дорог Черкасской области заключила соглашение с харьковской фирмой на проведение ремонта автодорог в регионе в 2014-2015 годах. Согласно смете, стоимость работ составила более 5 млн грн.



В конце 2015 года эта же фирма получила от Черкасского городского совета почти 3,5 млн грн за реконструкцию проезжей части улиц областного центра.



"Проверка СБУ показала, что в обоих случаях работы были выполнены не в полном объеме и с нарушением технологических норм, а в финансовую документацию дельцы внесли завышенные данные об объемах выполненных работ. Это позволило им присвоить свыше 3,8 млн грн", - сообщили в спецслужбе.



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Отмечается, что во время обысков в офисах "предпринимателей" в Черкасской области правоохранители изъяли черную бухгалтерию, подтверждающую факты присвоения государственных средств.



По данным фактам открыты два уголовных производства по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).



14 февраля 2017 года сообщалось, что СБУ совместно с прокуратурой разоблачила чиновников в растрате более 10 млн грн госсредств, выделенных на финансирование объектов социальной инфраструктуры Тернопольской области.



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