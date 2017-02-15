Луценко: Только 7% осужденных за коррупцию получили реальный срок

Генпрокурор считает, что эта ситуация - показатель качества работы судов

Из 492 осужденных за коррупцию срок с лишением свободы получили только 32 человека. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал на совещании по итогам работы ГПУ в 2016 году, передает корреспондент LIGA.net

Луценко отметил, что прокуратура подала в суды наибольшее количество обвинительных актов по коррупционерам. "Дальше я, честно говоря, шокирован статистикой того, что произошло в судах. Из 492 осужденных - вроде бы много - только 7%, или 32 человека - лишение свободы. За уголовную коррупцию. Наконец-то мы видим, в какой части цепочки правоохранительной, судебной работы есть проблема. В разы возросло количество дел, направляемых в суды правоохранительными органами, а суды остались того же качества", - сказал он.

При этом генпрокурор отметил, что прокуратура в прошлом году подала в суды наибольшее количество обвинительных актов по коррупционерам (873 из 1739).

Ранее генпрокурор сообщил, что в нижнее звено прокуратуры пришли в прошлом году 450 новых сотрудников, из которых 93% - это кандидаты, у которых не было стажа работы в прокуратуре.

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