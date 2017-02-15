Под Полтавой в мусорном баке нашли тела двоих нерожденных детей
В городе Карловка Полтавской области в мусорном баке найдены тела двоих нерожденных детей. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
В среду, 15 февраля 2017 года, около 13:00 в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что обнаружила в мусорном баке в городском парке тела двоих детей.
"В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия предварительно установлено, что в баке находились два нерожденных плода (мальчик и девочка) размером около 20 сантиметров", - говорится в сообщении.
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Сейчас работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери.
14 февраля 2017 года сообщалось, что в Запорожье полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве.
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