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Под Полтавой в мусорном баке нашли тела двоих нерожденных детей

15.02.2017 15:14
Жительница Карловки обнаружила в баке в местном парке два нерожденных плода - мальчика и девочку. Сейчас полиция устанавливает личность их матери
Под Полтавой в мусорном баке нашли тела двоих нерожденных детей

В городе Карловка Полтавской области в мусорном баке найдены тела двоих нерожденных детей. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В среду, 15 февраля 2017 года, около 13:00 в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что обнаружила в мусорном баке в городском парке тела двоих детей.

"В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия предварительно установлено, что в баке находились два нерожденных плода (мальчик и девочка) размером около 20 сантиметров", - говорится в сообщении.

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Сейчас работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери.

14 февраля 2017 года сообщалось, что в Запорожье полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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