В Волновахе полицейские задержали разведчика боевиков

20-летний житель Константиновки прошел подготовку и был зачислен в разведывательную группу батальона боевиков Восток

В Волновахе Донецкой области полицейские задержали разведчика российско-оккупационных войск. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Мотузяника, в начале 2015 года 20-летний житель Константиновки прошел подготовку и был зачислен в разведывательную группу батальона боевиков Восток.

"Задержанный дежурил на блокпостах вблизи Мариуполя, а ночью следил за перемещением техники украинских военных. В июне 2015 года боевик получил травмы, из-за которых отправился в Россию", - сказал Мотузяник.

Позже он решил вернуться в Украину.

10 февраля военная прокуратура и Служба безопасности Украины в Сватово задержали боевика террористической организации ДНР по подозрению в издевательствах над пленными украинскими военными в Донецкой области.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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