Трех американских солдат, пропавших в Литве, нашли мертвыми

После шести дней поисков в Литве нашли мертвыми трех военнослужащих армии США. Поиски четвертого солдата продолжаются

Фото: ЕРА / Valdemar Doveiko

Трех американских военных, пропавших на учениях в Литве, нашли мертвыми. Поиск четвертого военнослужащего продолжается, о чем сообщили в Командовании армии США в Европе и Африке.

"Сегодня, 31 марта, в Литве нашли мертвыми трех солдат армии США, приписанных к боевой группе первой бронетанковой бригады третьей пехотной дивизии", – говорится в пресс-релизе.

Командование напомнило, что военные пропали утром 25 марта на своей бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88A2 "Геркулес" во время выполнения задания по ремонту и буксировке обездвиженной тактической машины.

Поиски четвертого солдата продолжаются.