Трех американских солдат, пропавших в Литве, нашли мертвыми
Трех американских военных, пропавших на учениях в Литве, нашли мертвыми. Поиск четвертого военнослужащего продолжается, о чем сообщили в Командовании армии США в Европе и Африке.
"Сегодня, 31 марта, в Литве нашли мертвыми трех солдат армии США, приписанных к боевой группе первой бронетанковой бригады третьей пехотной дивизии", – говорится в пресс-релизе.
Командование напомнило, что военные пропали утром 25 марта на своей бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88A2 "Геркулес" во время выполнения задания по ремонту и буксировке обездвиженной тактической машины.
Поиски четвертого солдата продолжаются.
- 26 марта 2025 года посольство США в Литве сообщило об исчезновении четырех американских солдат на учениях у границы с Беларусью.
- Военные пропали вместе с гусеничной машиной. Впоследствии транспорт был найден в болоте. Сейчас проверяются все версии о судьбе военных – их тела не найдены.
- 28 марта президент Литвы заявил, что надеется на "чудо" в операции по поиску пропавших американских солдат.
- 31 марта в Литве на полигоне в Пабраде достали из затонувшего болота бронемашину, принадлежавшую четырем пропавшим военнослужащим США. Тогда поиски военных продолжались.