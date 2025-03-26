В Литве пропали четверо американских солдат, они могли погибнуть

Военные пропали с полигона возле города, который в 6,5 км от границы с Беларусью

Американские солдаты (Фото: depositphotos.com)

Посольство США в Литве сообщило о пропаже четырех американских солдат с учений у границы с Беларусью. В то же время литовские медиа пишут, что военных якобы нашли мертвыми.

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По сообщениям литовского телеканала TV3 и газеты Lrytas, солдаты пропали 25 марта вечером вместе с гусеничной машиной. Транспорт был найден в болоте, а военнослужащие погибли. Официальных подтверждений данной информации нет.

Дипломатическая миссия США в Литве написала, что военные считаются пропавшими без вести. Там сообщают, что инцидент произошел на полигоне возле города Пабраде, что в 6,5 км от границы с Беларусью.

Солдаты принадлежали к первой бригаде третьей пехотной дивизии и в момент инцидента проводили плановые тактические учения. Их разыскивают армия США, Вооруженные силы Литвы и службы быстрого реагирования.

6 мая 2024 года польский судья Томаш Шмидт бежал в Беларусь и попросил политического убежища в стране.

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