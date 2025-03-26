У Литві зникли четверо американських солдатів, вони могли загинути

Військові зникли з полігону біля міста, що за 6,5 км від кордону з Білоруссю

Американські солдати (Фото: depositphotos.com)

Посольство США у Литві повідомило про зникнення чотирьох американських солдатів з навчань біля кордону з Білоруссю. Водночас литовські медіа пишуть, що військових нібито знайшли мертвими.

За повідомленнями литовського телеканалу TV3 і газети Lrytas, солдати зникли 25 березня ввечері разом з гусеничною машиною. Транспорт знайшли у болоті, а військовослужбовці загинули. Офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Дипломатична місія США у Литві написала, що військових вважають зниклими безвісти. Там повідомляють, що інцидент стався на полігоні біля міста Пабраде, що за 6,5 км від кордону з Білоруссю.

Солдати належали до першої бригади третьої піхотної дивізії та в момент інциденту проводили планові тактичні навчання. Їх розшукують армія США, Збройні сили Литви та служби швидкого реагування.