NYT: США планують обмежити в'їзд для іноземців. У списку Росія та Білорусь

До списку з трьох категорій увійшли лише 43 держави

Заборона на в'їзд до США (Ілюстративне фото: EPA/Fernando Bizerra)

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадити обмеження на в'їзд до США для громадян 43 країн. У списку, серед іншого, Росія та Білорусь, повідомили The New York Times анонімні чиновники, знайомі із цим питанням.

За їхніми словами, список було розроблено дипломатами, співробітниками служб безпеки та Держдепартаментом кілька тижнів тому. До того моменту, як він надійде до Білого дому для схвалення, до нього можуть бути внесені зміни.

Зазначається, що список розділений на три колірні категорії: червону, помаранчеву та жовту.

До червоної увійшли 11 країн: Афганістан, Бутан, Куба, Іран, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан, Сирія, Венесуела та Ємен. Громадянам цих країн категорично буде заборонено в'їзд до США, повідомили урядовці.

Громадянам 10 країн із "помаранчевої категорії" в'їзд до Америки планують обмежити, але не заборонити. В'їжджати в країну можуть дозволяти діловим мандрівникам, але не туристам з імміграційними чи туристичними візами.

У цьому списку опинилися Білорусь та Росія поряд з Еритреєю, Гаїті, Лаосом, М'янмою, Пакистаном, Туркменістаном, Південним Суданом та країною Сьєрра-Леоне.

За словами анонімних чиновників, пропозиція також містить проєкт "жовтого" списку із 22 країн. Їх громадянам дадуть 60 днів для усунення виявлених недоліків із загрозою переміщення до одного з інших списків у разі невиконання вимог.

Серед проблем були озвучені ненадання США інформації про мандрівників, що прибувають, імовірно неналежні заходи безпеки під час видавання паспортів або продаж громадянства особам із заборонених країн, що може слугувати лазівкою для обходу обмежень.

До списку увійшли Ангола, Антигуа, Барбуда, Бенін, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республіка Конго, Демократична Республіка Конго, Домініка, Екваторіальна Гвінея, Гамбія, Ліберія, Малаві, Малі, Маврітан-Сі, Вануату та Зімбабве.

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Зазначається, що частину країн із "червоного" та "помаранчевого" списків було санкціоновано Трампом під час його першого президентського терміну, але є й нові держави.

Очікується, що документ буде готовий наступного тижня, тобто 17-23 березня. Але залишається незрозумілим, чи анулюють громадянам цих країн наявні візи. Також – чи планує адміністрація звільнити від заборони власників грін-карт, які вже схвалені для постійного законного проживання.