NYT: США планируют ограничить въезд для иностранцев. В списке Россия и Беларусь

В список из трех категорий вошли всего 43 государства

Запрет на въезд в США (Иллюстративное фото: EPA/Fernando Bizerra)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ввести ограничения на въезд в США для граждан 43 стран. В списке, среди прочего, Россия и Беларусь, сообщили The New York Times анонимные чиновники, знакомые с этим вопросом.

По их словам, список был разработан дипломатами, сотрудниками служб безопасности и Госдепартаментом несколько недель назад. К тому моменту, как он поступит в Белый дом для одобрения, в него могут быть внесены изменения.

Отмечается, что список разделен на три цветовых категории: красную, оранжевую и желтую.

В красную вошли 11 стран: Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Гражданам этим стран категорически будет запрещен въезд в США, сообщили чиновники.

Гражданам 10 стран из "оранжевой категории" въезд в Америку планируют ограничить, но не запретить. Въезжать в страну могут разрешать деловым путешественникам, но не туристам с иммиграционными или туристическими визами.

В этом списке оказались Беларусь и Россия на ряду с Эритреей, Гаити, Лаосом, Мьянмой, Пакистаном, Туркменистаном, Южным Суданом и страной Сьерра-Леоне.

По словам анонимных чиновников, предложение также включает проект "желтого" списка из 22 стран. Их гражданам дадут 60 дней для устранения выявленных недостатков, с угрозой перемещения в один из других списков в случае невыполнения требований.

Среди проблем были озвучены непредоставление США информации о прибывающих путешественниках, предположительно ненадлежащие меры безопасности при выдаче паспортов или продажа гражданства лицам из запрещенных стран, что может служить лазейкой для обхода ограничений.

В список вошли Ангола, Антигуа, Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе, Принсипи, Вануату и Зимбабве.

Скриншот инфографики NYT

Отмечается, что часть стран из "красного" и "оранжевого" списков были санкционированы Трампом во время его первого президентского срока, но есть и новые государства.

Ожидается, что документ будет готов на следующей неделе, то есть 17-23 марта. Но остается не ясным, аннулируют ли гражданам этих стран действующие визы. Также не понятно, планирует ли администрация освободить от запрета владельцев грин-карт, которые уже одобрены для законного постоянного проживания.