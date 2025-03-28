Поиски пропавших в Литве солдат США продолжаются. Науседа надеется на "чудо"

25 марта военные из США исчезли на полигоне в Литве вблизи границы с Беларусью

Гитанас Науседа (Фото: Marcin Obara/EPA)

Поиски четырех солдат США, пропавших без вести во вторник во время учений, продолжаются. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что надеется на "чудо". Об этом сообщил вещатель LRT.

По словам президента страны, спасательная операция, вероятно, продлится некоторое время.

"Все службы, все учреждения работают бок о бок. Они не просто делают дела, но пытаются сделать их как можно быстрее. Однако ситуация абсолютно уникальна – вы можете видеть, какие природные ловушки здесь расставлены и насколько сложно проводить спасательные работы", – сказал Науседа во время посещения полигона.

Президент Литвы заявил о "мощной" поддержке со стороны стран НАТО в поисковой операции.

"Вчера я был с визитом в Париже, и многие руководители – премьер-министры, президенты – приходили ко мне не для того, чтобы выразить соболезнования, потому что мы все еще ищем и все еще надеемся на чудо. Но, прежде всего, чтобы выразить солидарность, то, что они готовы помочь, если будет нужно", — сказал литовский лидер.

Науседа добавил, что "и сердцем, и мыслями остаюсь с родными воинов и все еще надеюсь на чудо, хотя многие скептики сказали бы, что в этих условиях не стоит ни на что надеяться".

25 марта военные из США исчезли на полигоне возле города Пабраде, который находится в 6,5 км от границы с Беларусью. На следующий день гусеничную машину солдат нашли в водоеме недалеко от полигона на пятиметровой глубине.

По данным Министерства обороны страны, на месте происшествия продолжаются работы по осушению, расчистке грязи и укреплению почвы. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Удалось убрать два-три метра ила.

26 марта 2025 года посольство США в Литве сообщило об исчезновении четырех американских солдат с учений у границы с Беларусью.

Военные пропали вместе с гусеничной машиной. Впоследствии транспорт был найден в болоте. В настоящее время проверяются все версии относительно судьбы военных – их тела не найдены.