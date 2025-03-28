Пошуки зниклих у Литві солдатів США продовжуються. Науседа сподівається на "диво"

25 березня військові зі США зникли на полігоні у Литві поблизу кордону з Білоруссю

Ґітанас Науседа (Фото: Marcin Obara/EPA)

Пошуки чотирьох солдатів США, які зникли безвісти у вівторок під час навчань, продовжуються. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сподівається на "диво". Про це повідомив мовник LRT.

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За словами президента країни, рятувальна операція, ймовірно, триватиме деякий час.

"Всі служби, всі установи працюють пліч-о-пліч. Вони не просто роблять справи, але намагаються зробити їх якнайшвидше. Однак ситуація є абсолютно унікальною – ви можете бачити, які природні пастки тут розставлені й наскільки складно проводити рятувальні роботи", – сказав Науседа під час відвідування полігону.

Президент Литви заявив про "потужну" підтримку з боку країн НАТО у пошуковій операції.

"Вчора я був із візитом у Парижі, і багато керівників – прем’єр-міністрів, президентів – приходили до мене не для того, щоб висловити співчуття, тому що ми все ще шукаємо і все ще сподіваємося на диво. Але, перш за все, щоб висловити солідарність, те, що вони готові допомогти, якщо буде потрібно", – сказав литовський лідер.

Науседа додав, що "і серцем, і думками залишаюся з рідними воїнів і все ще сподіваюся на диво, хоча багато скептиків сказали б, що в цих умовах не варто ні на що сподіватися".

25 березня військові зі США зникли на полігоні біля міста Пабраде, який знаходиться за 6,5 км від кордону з Білоруссю. Наступного дня гусеничну машину солдатів знайшли у водоймі неподалік полігону на п’ятиметровій глибині.

За даними Міністерства оборони країни, на місці події продовжуються роботи з осушення, розчищення бруду та зміцнення ґрунту. Рятувальна операція тривала всю ніч. Вдалося прибрати два-три метри мулу.

26 березня 2025 року посольство США у Литві повідомило про зникнення чотирьох американських солдатів із навчань біля кордону з Білоруссю.

Військові зникли разом із гусеничною машиною. Згодом транспорт знайшли у болоті. Наразі перевіряються всі версії щодо долі військових – їхніх тіл не знайдено.