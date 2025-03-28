Пошуки зниклих у Литві солдатів США продовжуються. Науседа сподівається на "диво"
Пошуки чотирьох солдатів США, які зникли безвісти у вівторок під час навчань, продовжуються. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сподівається на "диво". Про це повідомив мовник LRT.
За словами президента країни, рятувальна операція, ймовірно, триватиме деякий час.
"Всі служби, всі установи працюють пліч-о-пліч. Вони не просто роблять справи, але намагаються зробити їх якнайшвидше. Однак ситуація є абсолютно унікальною – ви можете бачити, які природні пастки тут розставлені й наскільки складно проводити рятувальні роботи", – сказав Науседа під час відвідування полігону.
Президент Литви заявив про "потужну" підтримку з боку країн НАТО у пошуковій операції.
"Вчора я був із візитом у Парижі, і багато керівників – прем’єр-міністрів, президентів – приходили до мене не для того, щоб висловити співчуття, тому що ми все ще шукаємо і все ще сподіваємося на диво. Але, перш за все, щоб висловити солідарність, те, що вони готові допомогти, якщо буде потрібно", – сказав литовський лідер.
Науседа додав, що "і серцем, і думками залишаюся з рідними воїнів і все ще сподіваюся на диво, хоча багато скептиків сказали б, що в цих умовах не варто ні на що сподіватися".
25 березня військові зі США зникли на полігоні біля міста Пабраде, який знаходиться за 6,5 км від кордону з Білоруссю. Наступного дня гусеничну машину солдатів знайшли у водоймі неподалік полігону на п’ятиметровій глибині.
За даними Міністерства оборони країни, на місці події продовжуються роботи з осушення, розчищення бруду та зміцнення ґрунту. Рятувальна операція тривала всю ніч. Вдалося прибрати два-три метри мулу.
- 26 березня 2025 року посольство США у Литві повідомило про зникнення чотирьох американських солдатів із навчань біля кордону з Білоруссю.
- Військові зникли разом із гусеничною машиною. Згодом транспорт знайшли у болоті. Наразі перевіряються всі версії щодо долі військових – їхніх тіл не знайдено.