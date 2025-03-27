У Литві вважають, що зникнення американських військових не вплине на відносини зі США
Інцидент зі зникненням чотирьох військових США на полігоні біля міста Пабраде у Литві не повинен вплинути на двосторонні відносини між Сполученими Штатами та Литвою, вважає спікер парламенту Литви Саулюс Скверняліс. Про це повідомляє телекомпанія LRT.
"Цей інцидент, який стався, я не думаю, що він повинен якимось чином нашкодити відносинам, тому що це просто, на жаль, життя", – сказав Скверняліс.
За його словами, Литва високо цінує своїх партнерів.
"Ми повинні дорожити й цінувати наших союзників у Литві. З людьми, солдатами, які сповнені рішучості захищати Литву, на жаль, стався нещасний випадок", – сказав спікер Сейму.
Голова парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони Ґедрімас Єглінскас також заявив, що не бачить причин для погіршення відносин між Вільнюсом і Вашингтоном.
"У нас дуже тісні відносини зі США, ми інвестували, інвестуємо і будемо інвестувати в інфраструктуру, яка необхідна для того, щоб війська США могли тут діяти. Підрозділ, який знаходиться тут, не просто тренується, він підвищує свою військову готовність, і це є ключовим елементом того, чому війська США приходять в інші країни", – сказав депутат парламенту.
Четверо американських військових зникли у вівторок, 25 березня, разом із гусеничною бронемашиною. Наступного дня транспорт був знайдений у водоймі неподалік полігону на 5-метровій глибині.
Як повідомили у Міністерстві оборони Литви, бронемашина повністю провалилася у мул, що ускладнює рятувальні роботи. Досі невідомо, чи знаходяться тіла військових всередині. Наразі вони вважаються зниклими безвісти.
Полігон біля міста Пабраде знаходиться за 6,5 км від кордону з Білоруссю.
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- Того ж дня стало відомо, що Литва збільшує кількість бомбосховищ через загрозу нападу РФ.