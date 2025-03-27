В Литве считают, что исчезновение американских военных не повлияет на отношения с США

Поисковые работы возле Пабраде (Фото: V. Raupelis/LRT)

Инцидент с исчезновением четырех военных США на полигоне у города Пабраде в Литве не должен повлиять на двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Литвой, считает спикер парламента Литвы Саулюс Сквернялис. Об этом сообщает телекомпания LRT.

"Я не думаю, что этот инцидент должен каким-то образом навредить отношениям, потому что это просто, к сожалению, жизнь", – сказал Сквернялис.

По его словам, Литва высоко ценит своих партнеров.

"Мы должны дорожить и ценить наших союзников в Литве. С людьми, солдатами, полными решимости защищать Литву, к сожалению, произошел несчастный случай", — сказал спикер Сейма.

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Гедримас Еглинскас также заявил, что не видит причин для ухудшения отношений между Вильнюсом и Вашингтоном.

"У нас очень тесные отношения с США, мы инвестировали, инвестируем и будем инвестировать в инфраструктуру, которая необходима для того, чтобы войска США могли здесь действовать. Находящееся здесь подразделение не просто тренируется, оно повышает свою военную готовность, и это является ключевым элементом того, почему войска США приходят в другие страны", – сказал депутат парламента.

Читайте также Науседа: Литва готовится к нападению России до 2030 года

Четверо американских военных исчезли во вторник, 25 марта, вместе с гусеничной бронемашиной. На следующий день транспорт был обнаружен в водоеме недалеко от полигона на 5-метровой глубине.

Как сообщили в Министерстве обороны Литвы, бронемашина полностью провалилась в ил, что затрудняет спасательные работы. До сих пор неизвестно, находятся ли тела военных внутри. Пока они считаются пропавшими без вести.

Полигон у города Пабраде находится в 6,5 км от границы с Беларусью.