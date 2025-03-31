В Литве из болота достали бронемашину солдат США. Военных нет, поиски продолжаются

Информации о пропавших военных у правоохранителей на данный момент нет

Бронемашину достали из болота (Фото: Lietuvos kariuomenės nuotr)

В Литве на полигоне в Пабраде достали из болота затонувшую бронемашину, которая принадлежала четырем пропавшим военнослужащим США. Поиски солдат продолжаются, сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передает Радио LRT.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По ее словам, 30 марта, примерно в 22:00, была найдена точка крепления второго троса на затонувшей бронемашине, после 23:00 он был зафиксирован, а приблизительно в 02:45 началась операция по извлечению. К 04:30 работы были завершены.

"Были задействованы две машины M88 и дополнительно два бульдозера для фиксации, так как имеющейся техники оказалось недостаточно. В настоящее время на месте работают американские следователи и военная полиция Литвы. Больше информации о текущей ситуации предоставить не можем", – сказала Шакалене.

Она отметила, что информации о пропавших военных на данный момент у литовских правоохранителей нет. Однако есть соглашение, в рамках которого первыми об их судьбе узнают представители США.

Глава Минобороны Литвы подчеркнула, что все испытали "огромное облегчение", когда извлекли бронемашину из болота. По ее словам, самый сложный этап операции завершен, так как последние дни основной целью была именно поисково-спасательная операция.

"Эти учения организовывались армией США. Именно командующий операцией несет ответственность за планирование и действия, выполнявшиеся во время учений. Вся информация будет передана следователям… Как именно произошел этот инцидент – это уже следующий этап расследования, так как у нас пока нет информации о военных", – заявила Шакалене.

Командующий Вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас 31 марта также подтвердил в соцсети информацию о том, что бронетранспортер уже отбуксировали.

"Бронетранспортер подняли на поверхность. Я прошу всех проявить уважение и солидарность, пока мы ждем дальнейшей информации от наших американских коллег. Спасибо всем, кто работал вместе", – написал он.

Бронемашина (Фото: Lietuvos kariuomenės nuotr)