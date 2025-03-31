У Литві з болота дістали бронемашину солдатів США. Військових немає, пошуки тривають

Інформації про зниклих військових у правоохоронців на цей час немає

Бронемашину дістали з болота (Фото: Lietuvos kariuomenės nuotr)

У Литві на полігоні в Пабраді дістали з болота бронемашину, що затонула, яка належала чотирьом зниклим військовослужбовцям США. Пошуки солдатів тривають, повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалене, передає Радіо LRT.

За її словами, 30 березня, приблизно о 22:00, було знайдено точку кріплення другого троса на бронемашині, яка затонула, після 23:00 його було зафіксовано, а майже о 02:45 почалася операція з вилучення. До 04:30 роботи було завершено.

"Було залучено дві машини M88 і додатково два бульдозери для фіксації, оскільки наявної техніки виявилося недостатньо. Наразі на місці працюють американські слідчі та військова поліція Литви. Більше інформації про поточну ситуацію надати не можемо", – сказала Шакалене.

Вона зазначила, що інформації про зниклих військових наразі литовські правоохоронці не мають. Однак є угода, в межах якої першими про їхню долю дізнаються представники США.

Глава Міноборони Литви наголосила, що всі зазнали "величезного полегшення", коли витягли бронемашину з болота. За її словами, найскладніший етап операції завершено, оскільки останніми днями основною метою була саме пошуково-рятувальна операція.

"Ці навчання організовувалися армією США. Саме командувач операцією несе відповідальність за планування та дії, що виконувались під час навчань. Уся інформація буде передана слідчим… Як саме стався цей інцидент – це вже наступний етап розслідування, оскільки ми поки що не маємо інформації про військових", – заявила Шакалене.

Командувач Збройних сил Раймундас Вайкшнорас 31 березня також підтвердив у соцмережі інформацію про те, що бронетранспортер уже відбуксували.

"Бронетранспортер підняли на поверхню. Я прошу всіх виявити повагу та солідарність, поки ми чекаємо на подальшу інформацію від наших американських колег. Дякую всім, хто працював разом", – написав він.

Бронемашина (Фото: Lietuvos kariuomenės nuotr)