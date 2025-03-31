Трьох американських солдатів, які зникли у Литві, знайшли мертвими
Трьох американських військових, які зникли на навчаннях у Литві, знайшли мертвими. Пошук четвертого військовослужбовця триває, про що повідомили у Командуванні армії США у Європі та Африці.
"Сьогодні, 31 березня, в Литві знайшли мертвими трьох солдатів армії США, приписаних до бойової групи першої бронетанкової бригади третьої піхотної дивізії", – йдеться у пресрелізі.
Командування нагадало, що військові зникли вранці 25 березня на своїй броньованій ремонтно-евакуаційній машині M88A2 "Геркулес" під час виконання завдання з ремонту та буксирування знерухомленої тактичної машини.
Пошуки четвертого солдата тривають.
- 26 березня 2025 року посольство США у Литві повідомило про зникнення чотирьох американських солдатів із навчань біля кордону з Білоруссю.
- Військові зникли разом із гусеничною машиною. Згодом транспорт було знайдено у болоті. Наразі перевіряються всі версії щодо долі військових – їхні тіла не знайдено.
- 28 березня президент Литви заявив, що сподівається на "диво" в операції з пошуку зниклих американських солдатів.
- 31 березня у Литві на полігоні в Пабраді дістали з болота бронемашину, що затонула, яка належала чотирьом зниклим військовослужбовцям США. Тоді пошуки військових ще тривали.