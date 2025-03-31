Трьох американських солдатів, які зникли у Литві, знайшли мертвими

Після шести днів пошуків у Литві знайшли мертвими трьох військовослужбовців армії США. Пошуки четвертого солдата тривають

Фото: ЕРА / Valdemar Doveiko

Трьох американських військових, які зникли на навчаннях у Литві, знайшли мертвими. Пошук четвертого військовослужбовця триває, про що повідомили у Командуванні армії США у Європі та Африці.

"Сьогодні, 31 березня, в Литві знайшли мертвими трьох солдатів армії США, приписаних до бойової групи першої бронетанкової бригади третьої піхотної дивізії", – йдеться у пресрелізі.

Командування нагадало, що військові зникли вранці 25 березня на своїй броньованій ремонтно-евакуаційній машині M88A2 "Геркулес" під час виконання завдання з ремонту та буксирування знерухомленої тактичної машини.

Пошуки четвертого солдата тривають.