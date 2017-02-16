За день в Донбассе трое военных погибли, четверо ранены - штаб
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 35 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения.
На донецком направлении из минометов оккупанты обстреливали Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески. По Зайцево огонь вел снайпер.
На луганском направлении из 120-мм и 82-мм минометов боевики обстреляли Крымское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Лобачево и Новоалександровку.
На мариупольском направлении из 120-мм минометов наемники открывали огонь по Широкино, из гранатометов и стрелкового оружия - по Марьинке, Новоселовке, Водяному, Лебединскому, Широкино, Павлополю и Гнутово.
По Широкино боевики вели огонь из БМП, под обстрел из противотанковых ракетных комплексов попала Богдановка.
Как сообщил сегодня спикер АТО, за прошедшие сутки в результате боевых действий в Донбассе один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.
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