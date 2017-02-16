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За день в Донбассе трое военных погибли, четверо ранены - штаб

16.02.2017 18:25
По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 35 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день 3 погибших и 4 раненых
За день в Донбассе трое военных погибли, четверо ранены - штаб
Фото: EPA

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 35 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения.

На донецком направлении из минометов оккупанты обстреливали Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески. По Зайцево огонь вел снайпер.

На луганском направлении из 120-мм и 82-мм минометов боевики обстреляли Крымское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Лобачево и Новоалександровку. 

На мариупольском направлении из 120-мм минометов наемники открывали огонь по Широкино, из гранатометов и стрелкового оружия - по Марьинке, Новоселовке, Водяному, Лебединскому, Широкино, Павлополю и Гнутово.

По Широкино боевики вели огонь из БМП, под обстрел из противотанковых ракетных комплексов попала Богдановка.

Как сообщил сегодня спикер АТО, за прошедшие сутки в результате боевых действий в Донбассе один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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