"Хмурый" из доклада Bellingcat отрицает свою причастность к МН17
Отставной российский офицер Сергей Дубинский (Хмурый), который, согласно последнему докладу Bellingcat, организовал доставку на восток Украины установки Бук, сбившей майлайзийский лайнер МН17, полностью отрицает свою причастность к трагедии. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Агентство по электронной почте (адрес фигурировал в расследовании Bellingcat и других источниках) связалось с предполагаемым героем публикации.
"Подобные расследования - не более чем попытка увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского Бука. Для человека, обладающего минимальными знаниями в географии и знающего, где на тот момент проходила линия фронта, подобные статьи ничего, кроме гомерического хохота, вызывать не могут", - написал человек, представившийся Дубинским.
"Главными факторами в данном деле являются два: 1. Кто отдал команду на поражение цели. 2. Кто стрелял. Ни к первому, ни ко второму я не имею никакого отношения", - утверждает он.
Агентство отмечает, что не имеет независимого подтверждения того, что информация о Хмуром, указанная в докладе, соответствует данным человека, о котором там идет речь.
Вчера международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала отчет, в котором сказано, что сбивший пассажирский Боинг рейса MH17 зенитно-ракетный комплекс Бук армии РФ в оккупированный Донбасс перевозил отставной российский офицер Сергей Дубинский.
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