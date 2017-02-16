"Хмурый" из доклада Bellingcat отрицает свою причастность к МН17

ВВС по электронной почте связалась с предполагаемым героем публикации - отставным российским офицером Сергеем Дубинским (Хмурый)

Отставной российский офицер Сергей Дубинский (Хмурый), который, согласно последнему докладу Bellingcat, организовал доставку на восток Украины установки Бук, сбившей майлайзийский лайнер МН17, полностью отрицает свою причастность к трагедии. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Агентство по электронной почте (адрес фигурировал в расследовании Bellingcat и других источниках) связалось с предполагаемым героем публикации.

"Подобные расследования - не более чем попытка увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского Бука. Для человека, обладающего минимальными знаниями в географии и знающего, где на тот момент проходила линия фронта, подобные статьи ничего, кроме гомерического хохота, вызывать не могут", - написал человек, представившийся Дубинским.

"Главными факторами в данном деле являются два: 1. Кто отдал команду на поражение цели. 2. Кто стрелял. Ни к первому, ни ко второму я не имею никакого отношения", - утверждает он.

Агентство отмечает, что не имеет независимого подтверждения того, что информация о Хмуром, указанная в докладе, соответствует данным человека, о котором там идет речь.

Вчера международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала отчет, в котором сказано, что сбивший пассажирский Боинг рейса MH17 зенитно-ракетный комплекс Бук армии РФ в оккупированный Донбасс перевозил отставной российский офицер Сергей Дубинский.

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