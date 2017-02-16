Взрыв в храме Пакистана: погибли больше 70 человек

Более 150 человек получили ранения, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии

По меньшей мере, 70 человек погибли при взрыве в одном из храмов Пакистана. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.

Более 150 человек получили ранения, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Смертник взорвал себя в мавзолее философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф провинции Синд.

Взрыв произошел, когда в храм собрались верующие для вечерней молитвы.

Местные медицинские учреждения не справляются с большим числом жертв. Пострадавших переправляют в больницы в другие города страны.

Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка Исламское государство.

В среду в Пакистане прогремело еще два взрыва, организованных смертниками, в которых погибли как минимум семь человек.

Сегодня по крайней мере 48 человек погибли в результате масштабного теракта в Багдаде - уже третьего за последние три дня.

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