Взрыв в храме Пакистана: погибли больше 70 человек
По меньшей мере, 70 человек погибли при взрыве в одном из храмов Пакистана. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.
Более 150 человек получили ранения, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Смертник взорвал себя в мавзолее философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф провинции Синд.
Взрыв произошел, когда в храм собрались верующие для вечерней молитвы.
Местные медицинские учреждения не справляются с большим числом жертв. Пострадавших переправляют в больницы в другие города страны.
Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка Исламское государство.
В среду в Пакистане прогремело еще два взрыва, организованных смертниками, в которых погибли как минимум семь человек.
Сегодня по крайней мере 48 человек погибли в результате масштабного теракта в Багдаде - уже третьего за последние три дня.
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