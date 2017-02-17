Убийство патрульных в Днепре: начался суд над Пугачевым

В Кировском районном суде Днепра стартовал процесс над экс-бойцом Торнадо Александром Пугачевым, подозреваемым в убийстве двух сотрудников полиции

В пятницу, 17 февраля, Кировский районный суд Днепра начал рассмотрение по существу уголовного производства против экс-бойца батальона Торнадо Александра Пугачева, подозреваемого в убийстве двух патрульных в сентябре прошлого года. Об этом сообщает УНИАН.

Суд проходит с участием судей Александра Смольнякова и Михаила Католитяна, а также четырех присяжных-заседателей.

В начале слушания суд отклонил ходатайство защиты Пугачева относительно прекращения содержания подозреваемого в зале суда в металлической клетке с светопрозрачным стеклом.

Представитель прокуратуры огласил, что Пугачев обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, в убийстве сотрудника правоохранительного органа, незаконном завладении и обращении с оружием (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ст. 348, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК).

Как заявила журналистам мать погибшей патрульной Ольги Макаренко Надежда Лещик, она потребует от Пугачева возмещения морального ущерба в размере 3 млн грн.

Суд проходит в открытом режиме в присутствии прессы.

25 сентября в Днепре были убиты двое патрульных полицейских - Ольга Макаренко и Артем Кутушев. Подозреваемый - уроженец РФ, бывший служащий спецроты МВД Торнадо Александр Пугачев - в тот же день был задержан правоохранителями.

По данным МВД, он больше года находился в розыске по нескольким статьям - ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

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