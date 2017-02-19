Штаб АТО: боевики 105 раз обстреляли позиции ВСУ

Возле Авдеевки рано утром произошло боестолкновение, нападение было отражено силами АТО

За прошедшие сутки гибридные войска РФ 105 раз обстреляли позиции Вооруженных сил, в результате чего шестеро украинских бойцов были ранены, трое травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении оккупанты из 122-мм артиллерии обстреливали Невельское, из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Новолуганскому, Авдеевке, Песках, Каменке, Невельскому, Троицкому, Луганскому, Новоселовке, Опытному и Зайцево.

Новолуганское обстреливал снайпер, а по Троицкому вели огонь из БМП. В районе Авдеевки около 5:00 произошло боестолкновение. Нападение боевиков было отбито силами АТО.

На луганском направлении из минометов различных калибров противник вел огонь по Новоалександровке и Крымскому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке. Из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреливали Крымское.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреливали Водяное и Новогригорьевку. Из минометов различных калибров Марьянку, Старогнатовку, Водяное, Павлополь, Красногоровку, Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Талаковку. По Широкино огонь открывали из БМП противника. По позициям украинских военных вблизи Водяного противник использовал снаряды реактивных систем залпового огня БМ-21 Град.

18 февраля 2017 года около 21:00 позиции украинских военных вблизи населенного пункта Водяное на мариупольском направлении были обстреляны с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 Град.

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