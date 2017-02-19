Прокуратура расследует гибель бойца от ранения на учениях
Военная прокуратура расследует гибель военнослужащего на полигоне в Житомирской области. Об этом заявили в военной прокуратуры Житомирского гарнизона, передает Радио Свобода.
"В госпитале умер военный, получивший в начале этой недели ранения во время боевых учений на военном полигоне в Житомирской области", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что военнослужащий умер 16 февраля. Мужчине-контрактнику было 35 лет.
Что стало причиной ранений, которые в прокуратуре назвали тяжелыми, неизвестно.
Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.
20 января в одной из военных частей Николаевской области в результате нарушения правил безопасности военнослужащий получил ранения, не совместимое с жизнью.
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