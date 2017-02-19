Прокуратура расследует гибель бойца от ранения на учениях

В Житомирской области в больнице скончался военный, получивший в начале этой недели ранения во время боевых учений на военном полигоне

Военная прокуратура расследует гибель военнослужащего на полигоне в Житомирской области. Об этом заявили в военной прокуратуры Житомирского гарнизона, передает Радио Свобода.

"В госпитале умер военный, получивший в начале этой недели ранения во время боевых учений на военном полигоне в Житомирской области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что военнослужащий умер 16 февраля. Мужчине-контрактнику было 35 лет.

Что стало причиной ранений, которые в прокуратуре назвали тяжелыми, неизвестно.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.

20 января в одной из военных частей Николаевской области в результате нарушения правил безопасности военнослужащий получил ранения, не совместимое с жизнью.

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