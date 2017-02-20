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Сутки в АТО: погиб военный, боевики стреляют из БМП и минометов

20.02.2017 06:42
В воскресенье было 62 обстрела, террористы открывали огонь из минометов калибром 182 мм и крупнокалиберных пулеметов
Сутки в АТО: погиб военный, боевики стреляют из БМП и минометов
Фото: EPA

За прошлые сутки в Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Всего зафиксировано 62 обстрела

На мариупольском направлении боевики вели огонь из минометов разных калибров по Гнутово, Новотроицком, Лебединском и Зайцево. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное.

БМП вели огонь по Широкино, противотанковые ракетные комплексы - по Водяному, по Авдеевке - снайпер. 

На донецком направлении гибридная армия РФ обстреливала из 120 и 182-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия Троицкое, Авдеевке, Зайцево, Опытное, Камянку, Луганское и Новгородское.

Валуйское на луганском направлении обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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