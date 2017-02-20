ОБСЕ: участники угрожают блокадой в зоне АТО в Золотом

В ОБСЕ сообщили подробности блокады территорий оккупированного Донбасса

В Золотом будет организована блокада ОРЛО. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

В Киеве наблюдатели встретились с двумя координаторами блокады в Донецкой и Луганской областях, которые объяснили, что блокада инициирована добровольцами общественной организации Внутренний корпус батальонов Донбасс и Айдар с тем, чтобы, по их словам, пресечь контрабандные схемы.

"Координаторы сказали, что они требуют освободить всех, кто был задержан в неподконтрольных правительству районах, а также принять в Верховной Раде законы об этих территориях. Они утверждали, что за последние три года можно было сделать гораздо больше для того, чтобы найти альтернативные источники топлива. Один из координаторов заявил, что вблизи Золотого будет организована еще одна блокада", - отметили в пресс-службе ОБСЕ.

Также недалеку от Верхнеторецкого команда Специальной мониторинговой миссии видела 15 железнодорожных вагонов, некоторые из которых были загружены углем.

По словам местного жителя, вагоны стоят там уже примерно неделю

В Горском наблюдатели зафиксировали, что железнодорожные пути по-прежнему перекрыты деревянными заграждениями и колючей проволокой. На блокпосте находились семеро невооруженных мужчин в камуфляжной одежде.

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16 февраля сообщалось, что штаб блокады заявил об установке блокпоста у Золотого Луганской области.

Президент Петр Порошенко заявил, что блокада поставок угля из оккупированных районов Донбасса нанесет украинскому бюджету ущерб в $2 млрд.

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В то же время участники блокады заявили, что не намерены ее прекращать.

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15 января 2017 года несколько народных депутатов и другие участники акцииразместили на ж/д перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". В частности, были перекрыты поставки угля из оккупированных районов.

11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка.

По факту блокирования железных дорог в Донбассе открыли уголовное производство.

Инициативу по блокаде резко раскритиковали представители власти, в частности президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман. глава СБУ Василий Грицак, замминистра по вопросам ВОТ Георгий Тука, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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15 февраля в связи с прекращением поставок угля из ОРДЛО Кабинет министров ввел чрезвычайное положение в энергетике, которое начнет действовать 17 февраля и продлится как минимум месяц.

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