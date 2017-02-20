В Приазовье боевики ждут пополнения из "ростовских лагерей" - ИС

В село Безыменное на берегу Азовского моря с территории России уже прибыла колонна из семи грузовиков и нескольких бронемашин

В преддверии очередного "режима тишины", который должен был наступить с сегодняшней полуночи, гибридная армия РФ в Донбассе после недолгого периода деэскалации продемонстрировала резкую активизацию. За выходные оккупанты помимо стандартного спектра вооружений в войне России против Украины использовали ПТРК, зенитные установки, 122-мм ствольную артиллерию и РСЗО Град, сообщает сводка группы военных экспертов Информационное сопротивление.

По данным агентуры ИС, на авдеевском направлении подразделения "армии ДНР" на основных передовых позициях используют средства радиоэлектронной разведки, в том числе пеленгаторы для сканирования радиостанций, используемых силами АТО.

На базу оккупантов в поселке Безыменное на берегу Азовского моря прибыла колонна из семи Уралов и Камазов, а также трех БМП-2. На Ветряную прибыло три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", в этом же районе развернута четвырехорудийная батарея гаубиц Д-30А.





Кроме того, усиление продолжает прибывать к Горловке через Енакиево. За выходные оккупантами переброшено минометное подразделение и подразделение ПВО в составе пяти грузовиков ЗиЛ-131 со 120-мм минометами и трех ЗРК Стрела-10М.

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Также командование подразделений российско-террористических войск на приморском направлении в районе Тельманово ожидает прибытия двух новых "мотострелковых рот" из РФ. Среди боевиков ходят слухи, что речь идет о прибытии подразделений, укомплектованных новобранцами, прошедшими подготовку в "ростовских лагерях". Сейчас неизвестно, идет речь о прошедших подготовку в РФ местных боевиках, или российских наемниках.

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