Соратники Януковича дали против него показания - Матиос

Бывший первый заместитель министерства доходов и сборов Головач и бывший заместитель министра экономики Сухомлин полностью признали свою вину

Экс-заместитель министерства доходов и сборов Андрей Головач и бывший заместитель министра экономики Александр Сухомлин дали показания против Виктора Януковича и других представителей прежней власти. Об этом в кулуарах Рады заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что обнародует эту информацию представителям бюджетного комитета по инициативе главы фракции БПП и ее членов, а также Генпрокуратуры.

"Главной военной прокуратурой закончено расследование, направлены в суд полученные приговоры украинского суда, по которым члены преступной организации Януковича, в частности, бывший первый заместитель министерства доходов и сборов генерал Головач, а также заместитель министра экономики в правительстве Азарова Сухомлин, как члены преступной организации Януковича полностью признали свою вину, дали разоблачительные показания как по горизонтали, так и по вертикали с предоставлением непосредственных прямых свидетельств на руководство преступной организации ", - подчеркнул Матиос.

По его словам, в соответствии с приговором суда, Сухомлин и Головач уплатили в государственный бюджет 152 млн грн.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Головач пошел на соглашение со следствием и заплатил 130 млн грн.

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