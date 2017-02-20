Соратники Януковича дали против него показания - Матиос
Экс-заместитель министерства доходов и сборов Андрей Головач и бывший заместитель министра экономики Александр Сухомлин дали показания против Виктора Януковича и других представителей прежней власти. Об этом в кулуарах Рады заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что обнародует эту информацию представителям бюджетного комитета по инициативе главы фракции БПП и ее членов, а также Генпрокуратуры.
"Главной военной прокуратурой закончено расследование, направлены в суд полученные приговоры украинского суда, по которым члены преступной организации Януковича, в частности, бывший первый заместитель министерства доходов и сборов генерал Головач, а также заместитель министра экономики в правительстве Азарова Сухомлин, как члены преступной организации Януковича полностью признали свою вину, дали разоблачительные показания как по горизонтали, так и по вертикали с предоставлением непосредственных прямых свидетельств на руководство преступной организации ", - подчеркнул Матиос.
По его словам, в соответствии с приговором суда, Сухомлин и Головач уплатили в государственный бюджет 152 млн грн.
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Головач пошел на соглашение со следствием и заплатил 130 млн грн.
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