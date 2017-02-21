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Вблизи Станицы Луганской саперы обезвредили 600 мин

21.02.2017 04:29
За 4 месяца саперы обезвредили 600 мин, работы вблизи населенных пунктов продолжаются
Вблизи Станицы Луганской саперы обезвредили 600 мин
Фото: mil.gov.ua

За 4 месяца вблизи Станицы Луганской саперы обезвредили 600 взрывоопасных предметов. Работа по поиску мин продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Взрывоопасные предметы на данный момент ищут вблизи населенных пунктов, а также проводится разминирование фермерских угодий.

Разминированием занимаются военные саперы, специалисты подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, прибывшие в зону АТО из Херсонской области, а также офицеры группы гражданско-военного сотрудничества оперативно-тактического формирования Луганск. 

Ранее сообщалось, что за минувший день подконтрольные РФ бандформирования 40 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе ни один военнослужащий не погиб и не был ранен.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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