Штаб: боевики на время прекратили обстрел ВСУ тяжелым вооружением

Двое украинских военных ранены, семеро - травмированы

За минувшие сутки наблюдалось общее снижение напряжения по всей линии разграничения. Боевики снизили количество обстрелов позиций ВСУ из тяжелого вооружения, но позже снова начали использовать 120 мм минометы. Зафиксировано 74 обстрела. Двое украинских военных ранены, семеро - травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из 120 мм минометов террористы обстреляли Новотроицкое. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Чермалык, Талаковку, Гнутово, Старогнатьевку, Водяное, Широкино.

По Водяному, Павлополю, Широкино, Новотроицкому, Гнутово огонь вели снайперы.

На донецком направлении из 120 мм и 82 мм минометов боевики обстреляли Новолуганское, Авдеевку, Луганское, Зайцево и Троицкое. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Авдеевку, Пески, Новоселовку, Верхнеторецкое, Камянку, Луганское, Зайцево и Желтое.

По Опытному и Луганскому неоднократно террористы вели огонь из БМП.

По Авдеевке стреляли снайперы.

На луганском направлении из противатонковых ракетных комплексов гибридные войска РФ обстреляли Новоалександровку, а из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов - Новозвановку.

Снайперы открывали огонь по Станице Луганской и Желтому.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца вблизи Станицы Луганской саперы обезвредили 600 взрывоопасных предметов. Работа по поиску мин продолжается.

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