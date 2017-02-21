Спецслужбы РФ планируют дестабилизировать ситуацию в Киеве - СБУ

В СБУ заявили, что террористы ДНР и представители российских спецслужб готовят протесты к годовщине Майдана с целью дестабилизации ситуацию в столице

Служба безопасности перехватила телефонный разговор представителя террористической организации ДНР с сотрудником российских спецслужб о попытках подготовки дестабилизации ситуации в Киеве в годовщину событий на Майдане. Об этом сегодня на брифинге заявил глава службы Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

"Российские спецслужбы не прекращают действий, чтобы дестабилизировать ситуацию и чтобы не падала протестная активность. Служба недавно перехватила переговоры представителя так называемого МИД "ДНР" Константина Долгова с представителем российских спецслужб Чудилиным - речь шла о попытках дестабилизировать ситуацию в Киеве к годовщине Революции Достоинства", - сказал он.

Грицак отметил, что СБУ располагает данными о контактах Чудилина с рядом граждан Украины. "Мы поговорим со всеми. Первые обыски, более 20-ти, были проведены вчера", - добавил он.

16 февраля 2017 года начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в Киеве с 18 по 22 февраля планируется 13 массовых акций. Количество участников ожидается от 100 до 100 тысяч человек, порядок в Киеве будут охранять 6 тысяч правоохранителей.

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